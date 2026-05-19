Глава Карелии Парфенчиков рассказал, что регион готовит почву для «цифровых кочевников»

Республика Карелия планирует стать привлекательным местом для людей, работающих удаленно. Власти региона намерены развивать инфраструктуру для так называемых цифровых кочевников — специалистов, которые трудятся вне офиса. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков в интервью Life.ru .

По словам Парфенчикова, люди все чаще выбирают Карелию не только для отдыха, но и для работы и жизни. Жители других регионов, особенно из крупных городов, активно приобретают земельные участки в республике.

Глава региона отметил, что в Карелии зафиксирован рост интереса к покупке земли. Объем индивидуального жилищного строительства увеличился в три раза. Кроме того, республика занимает второе место по реализации программы «Гектар в Арктике», хотя арктическая территория составляет всего около 1% от площади региона.

Власти Карелии делают ставку на создание условий для «цифровых кочевников». Это включает выделение участков для IT-специалистов, развитие коворкинг-пространств и улучшение качества связи.