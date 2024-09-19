Глава Ялты Павленко покинула пост по истечении срока полномочий

Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По ее словам, причиной ухода стало истечение срока полномочий. Однако Павленко отметила, что намерена вновь претендовать на данную должность.

«Вместе с командой единомышленников мы ежедневно трудились для того, чтобы сделать наш любимый город комфортнее, краше, чище», — написала госдеятель.

В своей публикации она поблагодарила за поддержку коллег, семью и региональные власти.