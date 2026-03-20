Глава ЕАО Костюк заявила, что подход женщин к политике отличается большей эмпатией и вниманием к социальным вопросам

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась своими мыслями о том, каково это — женщине занимать пост губернатора.

По словам Костюк, быть губернатором для женщины не сложнее, чем для мужчины, поскольку уровень ответственности у обоих одинаков. Однако она подчеркнула, что представительницам прекрасного пола приходится подтверждать свою компетентность и право принимать решения в профессиональной среде, демонстрируя стратегическое мышление и умение планировать действия.

Костюк отметила, что женский подход к политике отличается большей эмпатией, вниманием к социальным вопросам и творческим началом. Она также упомянула о своей коллеге — губернаторе Ненецкого автономного округа Ирине Гехт.

Ранее Мария Костюк обсуждала с президентом России Владимиром Путиным вопросы, связанные с ремонтом и строительством образовательных учреждений, включая школы и детские сады.