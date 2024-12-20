Глава Башкирии рассказал о переориентировании экономики на юго-восточный рынок

Главный редактор издания kp.ru Олеся Носова задала главе Республики Башкортостан Радию Хабирову ряд вопросов об экономике и других аспектах накануне Нового года.

По словам собеседника, интерес Башкирии относительно внешнеэкономических связей сосредоточен на экспорте и импорте, промышленной кооперации и обмене технологиями. Он отметил, что республика ранее в основном ориентировались на Запад и западные технологии. Однако сейчас, как отметил Хабаров, на юго-востоке существует огромный рынок, включая Китай, который впечатляет своими достижениями.

Он отметил, что Башкирия начала сотрудничать с партнерами в Узбекистане, Казахстане, Турции и, конечно, в Белоруссии.

Роль самого Хабирова не сводится только к поиску партнеров. Как подчеркнул собеседник, его задача — открывать двери для бизнеса. Наш товарооборот растет, что свидетельствует о хорошем состоянии экономики, заключил глава республики.