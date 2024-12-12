Глава Башкирии Хабиров заявил, что правительство республики эффективно работало в условиях пандемии COVID-19 и СВО

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о сохранении основного состава правительства республики. Об этом сообщает сайт «ФедералПресс» .

Он обратился к депутатам с просьбой поддержать предложенные кандидатуры на пост премьер-министра и его заместителей. Это позволит уже на следующей неделе завершить процесс формирования состава башкирского правительства.

Хабиров отметил, что политики проявили свою эффективность при работе как в условиях пандемии коронавирусной инфекции, так и во время проведения специальной военной операции (СВО).