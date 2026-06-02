Глава Башкирии Хабиров посоветовал туристам приезжать в республику ради разнообразия отдыха

Он отметил, что Башкирия занимает пятое место в России по количеству туристов, посещающих санатории, и обладает богатым природным наследием, таким как Гумеровское ущелье, ковыльные степи, леса, водопады и озера. В частности, Хабиров выделил столицу республики — Уфу, где можно насладиться прогулками, посещением ресторанов и театров, а также другие города, такие как Бирск, Стерлитамак и Благовещенск.

Кроме того, он акцентировал внимание на сильных театральных труппах Башкирии, которые представляют постановки на татарском, русском и башкирском языках. Хабиров также рассказал о развитии туристической инфраструктуры, включая программу развития придорожного сервиса, которая обеспечит путешественникам возможность заправиться, перекусить и воспользоваться базовыми удобствами. Он отметил, что в 2025 году планируется ввод и модернизация 283 объектов придорожного сервиса.