Глава Башкирии Хабиров назвал Белоруссию и Казахстан ключевыми экономическими партнерами региона

Глава Башкирии Радий Хабиров перечислил страны, с которыми регион выстраивает тесное взаимодействие в экономической сфере. Соответствующие данные он привел в открытой студии « ФедералПресс » на Международной неделе бизнеса в Уфе.

По его словам, в последние несколько лет данная отрасль претерпела изменения.

«До этого основные технологические проекты в промышленности и сельском хозяйстве, которые развивали в Башкортостане, во многом были завязаны на западноевропейские страны», — отметил Хабиров.

Теперь же, добавил глава республики, ключевыми партнерами стали Казахстан, Узбекистан и Белоруссия. Отношения с последней, например, предполагают сохранение высоких компетенций в области грузового и пассажирского транспорта.