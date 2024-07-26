Генпрокуроры РФ и КНР встретились на заседании генпрокуроров стран-участниц ШОС

Генпрокурор РФ Игорь Краснов и его коллега из Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн встретились на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС. Об этом сообщили на сайте ведомства .

По словам Краснова, это уже седьмая программа общих мероприятий России и Китая. Он назвал такие встречи доброй традицией, которая позволяет быстро принимать решения в интересах обеих стран.

«Успешная реализация достигнутых между нашими ведомствами договоренностей, безусловно, внесет весомый вклад в развитие межгосударственных отношений в целом», — сказал Краснов.

Также в работе 22-го заседания Генеральных прокуроров государств-членов ШОС приняли участие представители компетентных органов Белоруссии, Ирана, Индии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана и делегация Азербайджана, который имеет статус страны-партнера ШОС по диалогу.

Основной темой мероприятия стала роль прокуратуры в условиях современного мира и эпоху цифровизации: опыт стран ШОС в противодействии новым угрозам и обеспечении прав человека.