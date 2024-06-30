Генпрокурор РФ Краснов встретился с венесуэльским коллегой Вильямом Саабом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с коллегой из Венесуэлы Вильямом Саабом. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Во время приветствия иностранного коллеги Краснов выразил ему благодарность за теплый прием в Венесуэле в апреле этого года. По словам генпрокурора, их диалог показал приближенность приоритетов обеих стран по широкому спектру вопросов.

В разговоре с коллегой из Венесуэлы Краснов отметил, что формат БРИКС считается уникальным в своем роде. Это свободная от американской повестки площадка, предоставляющая возможность вести открытый диалог по актуальным вопросам правоохранительной деятельности.

«Знаю, что Венесуэла официально направила заявку на вступление в организацию, и буду очень рад, если государства БРИКС ее поддержат, а вы присоединитесь к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС», — сказал генпрокурор РФ.

Также Краснов подтвердил намерение российской стороны наращивать сотрудничество не только в рамках БРИКС, но и в двустороннем формате.