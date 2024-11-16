Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщили на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

В аэропорту прокурора встретили азербайджанский коллега Камран Алиев и чрезвычайный и полномочный посол России в республике Михаил Евдокимов.

В Азербайджане Краснов выступил на пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств — участников Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

Во время приветствия на встрече генпрокурор подчеркнул актуальность принципа гармоничного с природой развития человечества. Краснов рассказал о законодательном регулировании в России механизмов обеспечения экологической устойчивости и применении наивысших мировых стандартов по защите окружающей среды.

Также Краснов встретился с Директором Службы уголовного преследования Республики Кении Ренсоном Ингонгой. В ходе их диалога он отметил, что РФ и Кению уже более 60 лет связывают дипломатические отношения. Российский генпрокурор обратил внимание коллеги на «общие точки соприкосновения».

Также Игорь Краснов провел переговоры с заместителем Премьер-министра — Министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфом Бен Заидой Аль Нахайяном. Он назвал встречу с ним демонстрацией общей нацеленности на упрочение российско-эмиратских связей, которые отражают уровень стратегического партнерства между обоими государствами.