Генпрокуратура РФ будет сотрудничать с антикоррупционным агентством Таджикистана

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Душанбе принял участие в IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На мероприятии также присутствовали киргизский генеральный прокурор, заместитель генпрокурора Белоруссии, главы антикоррупционных ведомств Таджикистана и Казахстана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.

На заседании Краснов выразил уверенность, что контакты на высоком уровне будут еще одним этапом для укрепления сотрудничества. Кроме того, это позволит прокуратурам и антикоррупционным службам не только поставить первоочередные задачи, но и успешно достигать намеченные цели.

Краснов и директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонзода подписали договор о сотрудничестве Генпрокуратуры РФ с агентством.