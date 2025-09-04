Жесткие гарантии безопасности для Украины представляют прямую угрозу для европейского континента. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума, ее слова привело РИА «Новости» .

«Все эти идеи киевского главаря <…> носят абсолютно неприемлемый характер», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что по сути требования президента Украины Зеленского являются калькой инициатив «европейской партии войны». По словам представителя МИД, предлагаемые гарантии направлены на сохранение Украины как плацдарма для провокаций против России.

«Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту», — заявила дипломат.

При этом Захарова отметила, что любая помощь Киеву лишь продлевает агонию режима и предупредила о серьезных рисках эскалации конфликта.

Также Захарова отметила, что с учетом коррумпированности режима Зеленского, Киеву не хватит никаких средств, чтобы восстановить Украину. Ее слова привел RT.