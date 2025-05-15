Фонд Росконгресс обсудил с Херсонской областью участие региона в ПМЭФ

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев обсудил с замгубернатора Херсонской области Владимиром Боделаном участие региона в Петербургском международном экономическом форуме и других мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Стуглев назвал продвижение потенциала российских регионов одной из главных задач фонда.

«С этой целью мы стремимся активно вовлекать их в конгрессно-выставочную деятельность», — подчеркнул он.

Стороны согласились, что участие Херсонской области в работе форума позволит привлечь инвестиции в развитие региона и открыть новые перспективы интеграции в состав России.

«Такие возможности вдохновляют и дают уверенность в успешной реализации стратегических проектов, способствуя устойчивому росту и повышению качества жизни в регионе», — добавил Боделан.

Кроме того, на переговорах подвели итоги Таврического инвестиционно-экономического форума, который состоялся в Геническе в ноябре. Мероприятие сочли перспективным и договорились о сотрудничестве при организации нового.

Петербургский международный экономический форум состоится с 18 по 21 июня. В его работе традиционно примет участие президент Владимир Путин.