Фейк: Захарова заявила о кризисе российского общепита

В Сети появилась информация, что представитель МИД России Мария Захарова якобы заявила о кризисе российского общепита, который могут вытеснить с рынка зарубежные компании. Однако это заявление оказалось фейковым

Фейк

Неизвестные распространили видео, на котором Захарова якобы говорит, что на смену российским операторам могут прийти китайские и индийские компании. Также дипломат в ролике констатирует проблемы в отрасли.

Правда

На самом деле Захарова никогда не произносила подобных слов. Распространяемое видео является цифровой подделкой, что технически подтвердила российская система обнаружения дипфейков «Зефир».

В оригинальной записи полностью заменили звуковой ряд, а картинка уже на второй секунде имеет артефакты, указывающие на то, что материал обработали.

За основу фальсифицированного материала злоумышленники взяли подлинное выступление Захаровой на Петербургском международном экономическом форуме 19 июня 2025 года.

Таким образом, данный контент представляет собой грубую манипуляцию, направленную на распространение дезинформации.

В 2025 году на рынке общепита действительно прекратили деятельность 35,4 тысячи предприятий. Однако в то же время рынок пополнился 48,8 тысячи новых открытий.

Общий тренд остается положительным, а замедление темпов роста указывает не на кризис, а на идущую структурную перестройку индустрии. Происходит естественная ротация: уходят нежизнеспособные и «перегретые» проекты, уступая место более адаптивным и современным форматам.

Манипуляция строится на подмене понятий: часть правды о закрытиях выдается за полную картину. Реальность же заключается в качественной трансформации рынка, вызванной внутренней оптимизацией и эволюцией спроса, а не в его массовом опустении или мифическом «захвате» иностранными игроками.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.