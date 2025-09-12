Фейк: в России ограничили выезд за границу мужчинам от 25 до 58 лет

В Башкирии опровергли сообщения о запрете на выезд за границу мужчинам

В интернете распространили информацию, что мужчинам от 25 до 58 лет якобы ограничили выезд за пределы России. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети появился документ за подписью военного комиссара Башкирии, в котором сообщается, что мужчинам от 25 до 58 лет ограничивают выезд за пределы России, чтобы сверить их персональные данные и обновить сведения о воинском учете. При этом ответственность за выполнение поручения возлагают на Пограничное управление ФСБ в Оренбургской области.

Правда

Военный комиссариат Башкирии официально опроверг информацию о таком распоряжении. Однако и без этого в документе множество критических нарушений.

Во-первых, у военкоматов нет полномочий отдавать приказы пограничным управлениям ФСБ, тем более в другом регионе. Во-вторых, сам документ оформлен с ошибками. Грубейшая из них — авторы путают указы президента и федеральные законы, которые и обозначаются буквами ФЗ. «Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2025 № 248-ФЗ» не существует и существовать не может.

В-третьих, решения такого масштаба, принятые менее чем за 10 дней, — абсурд. В-четвертых, подобные ограничения в принципе не могут входить в компетенцию военкомата отдельно взятого региона: вопросы выезда граждан за рубеж решаются только на федеральном уровне.

В-пятых, сверка персональных данных и обновление сведений о воинском учете не могут быть поводом для запрета на выезд за границу, это прямо противоречит закону.

Все транспортные узлы Башкирии, включая аэропорт Уфы, работают в штатном режиме. Власти страны неоднократно заявляли, что новой волны мобилизации не планируется.

