Фейк: в реестр социально значимых сервисов внесли букмекерскую контору

В интернете появилась информация, что в реестр социально значимых сервисов, которые продолжат работать при ограничении мобильного интернета, попала букмекерская контора. Однако сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В СМИ распространяют информацию, что компания «Фонбет» оказалась в реестре социально значимых сервисов, которые продолжат работать, даже если из-за угроз безопасности ограничат работу мобильного интернета.

Правда

Минцифры опровергло эту информацию.

«Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют», — подчеркнули в министерстве.

Полный список сайтов еще формируется. На первом этапе в него вошли популярные мессенджеры, а также «Госуслуги», Rutube, «Авито», сайты правительства и администрации президента, а также мобильных операторов.

В обновленный реестр, как предполагается, войдут основные государственные СМИ, приложения банков и аптек.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.