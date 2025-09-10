Фейк: в реестр социально значимых сервисов внесли букмекерскую контору
Минцифры: делать букмекерскую контору социально значимым сервисом не планируется
В интернете появилась информация, что в реестр социально значимых сервисов, которые продолжат работать при ограничении мобильного интернета, попала букмекерская контора. Однако сообщения оказались недостоверными.
Фейк
В СМИ распространяют информацию, что компания «Фонбет» оказалась в реестре социально значимых сервисов, которые продолжат работать, даже если из-за угроз безопасности ограничат работу мобильного интернета.
Правда
Минцифры опровергло эту информацию.
«Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют», — подчеркнули в министерстве.
Полный список сайтов еще формируется. На первом этапе в него вошли популярные мессенджеры, а также «Госуслуги», Rutube, «Авито», сайты правительства и администрации президента, а также мобильных операторов.
В обновленный реестр, как предполагается, войдут основные государственные СМИ, приложения банков и аптек.
