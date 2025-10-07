Фейк: у россиян будут отбирать пустующие квартиры и жилье с долгами

В интернете появилась информация, что у россиян якобы будут изымать пустующее жилье или квартиры с задолженностями по ЖКХ. Однако такие сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В СМИ появилась информация, что в России будут изымать в государственную собственность квартиры, за которые больше года не вносят коммунальные платежи, не используют воду и газ и нет признаков жизни. При этом собственники смогут оспорить свои права.

Правда

Во-первых, речь идет только о законопроекте, который еще даже не рассмотрели в Госдуме. Во-вторых, суть законопроекта сильно исказили.

Депутат Александр Якубовский рассказал, что речь идет не об изъятии жилья, а о работе с брошенными квартирами — эта проблема особенно остро стоит на Крайнем Севере. Именно там и проведут эксперимент и только в случае его успеха распространят на другие регионы.

Сенатор Андрей Шевченко добавил, что в муниципальный жилищный фонд такие квартиры будут переходить исключительно в том случае, если собственник добровольно от них откажется. При этом права нанимателей и собственников защитят так же, как и с аварийными жилыми домами.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.