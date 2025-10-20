В интернете появились сообщения, что российские власти хотят возродить Сибирь на территории новых регионов. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Украинские СМИ сообщили, что российские власти хотят оживить сибирский регион в том числе на территориях, вошедших в состав страны в 2022 году. Таким образом планируют изменить национальную структуру регионов и стереть украинскую идентичность.

Правда

Украинский Центр национального сопротивления намеренно исказил суть Концепции государственной миграционной политики, недавно подписанной президентом Владимиром Путиным.

Согласно ее тексту, в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области планируется прежде всего возвращать людей, уехавших оттуда из-за боевых действий. Кроме того, существует отдельная федеральная программа восстановления и интеграции регионов, рассчитанная до 2030 года.

