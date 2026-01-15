Фейк: Матвиенко призвала россиян оплатить долги «Газпрома» и «Роснефти»

В интернете распространили сообщения, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко якобы призвала россиян оплатить долги «Газпрома» и «Роснефти». Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В социальных сетях распространяется видео, на котором женщина, похожая на Матвиенко, говорит, что россияне должны оплатить долги «Газпрома» и «Роснефти».

Правда

Это не что иное, как дипфейк. За основу взяли видео с рабочей встречи Матвиенко с руководительницами муниципальных образований, состоявшейся в апреле 2024 года. Ни о каких долговых обязательствах корпораций речи на том совещании не шло.

Система мониторинга «Зефир» подтвердила воздействие на видео нейросетей. Ее создали в АНО «Диалог Регионы» для анализа сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Председатель «Газпрома» Алексей Миллер в конце прошлого года в интервью телеканалу «Россия 24» назвал финансовое положение компании стабильным и надежным.

