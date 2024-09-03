Фейк: курские власти отказались помочь пострадавшим жителям из-за грядущих выборов

В Сети появилась информация о том, что якобы правительство Курской области отказалось помочь пострадавшим местным жителям, потому что «выборы на носу». Эти сведения не соответствуют действительности.

Фейк

В Telegram-каналах и пабликах распространяют скриншоты переписки руководителя волонтерской организации «Социальный навигатор» Евгении Назаровой с временно исполняющим обязанности замгубернатора Романом Денисовым. Он якобы только через несколько дней ответил отпиской на просьбу активистов оказать содействие в помощи пострадавшим курянам, объяснив свой отказ предстоящими выборами.

Правда

На самом деле скрины с перепиской — поддельные. Представители «Социального навигатора» опровергли общение Назаровой с Денисовым.

Глава волонтерской организации подтвердила, что не переписывалась с помощниками губернатора. Соответственно, ответ чиновника оказался фейком, который могли создать, чтобы дискредитировать новую команду в приграничном регионе в непростой период.

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