Фейк: курские власти отказались помочь пострадавшим жителям из-за грядущих выборов

Информация об отказе правительства помочь курянам из-за выборов оказалась фейком

Фото: РИА «Новости»

В Сети появилась информация о том, что якобы правительство Курской области отказалось помочь пострадавшим местным жителям, потому что «выборы на носу». Эти сведения не соответствуют действительности.

Фейк

В Telegram-каналах и пабликах распространяют скриншоты переписки руководителя волонтерской организации «Социальный навигатор» Евгении Назаровой с временно исполняющим обязанности замгубернатора Романом Денисовым. Он якобы только через несколько дней ответил отпиской на просьбу активистов оказать содействие в помощи пострадавшим курянам, объяснив свой отказ предстоящими выборами.

Правда

На самом деле скрины с перепиской — поддельные. Представители «Социального навигатора» опровергли общение Назаровой с Денисовым.

Глава волонтерской организации подтвердила, что не переписывалась с помощниками губернатора. Соответственно, ответ чиновника оказался фейком, который могли создать, чтобы дискредитировать новую команду в приграничном регионе в непростой период.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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