ФАС вынесла предупреждения главным операторам трех российских аэропортов

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение главным операторам аэропортов Калининграда, Сочи и Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, операторы взимали дополнительную плату с авиакомпаний за доступ к платформе для регистрации пассажиров, тем самым навязывая невыгодные условия. Антимонопольщики проверят и другие воздушные гавани.

Ранее по требованию ФАС российские маркетплейсы Ozon и Wildberries скорректировали правила для продавцов. В частности, первый отменил новую схему возврата невыкупленных товаров, которая оказалась неудобной, а второй — индекс оплаты товара, принуждавший низкорейтинговых продавцов к менее выгодным условиям.