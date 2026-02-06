ФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области

Антимонопольная служба Ростовской области проверит цены на хлеб в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФАС России по региону.

«Управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки», — отметили в ведомстве.

ФАС проанализирует финансово-экономические показатели производителей хлеба, а также их сбытовых организаций за прошлый год.

Московское управление ФАС тоже проводит проверку цен на хлеб.

ФАС также направила запросы крупнейшим производителям маргарина. Ведомство оценит обоснованность цен на продукцию из 16 субъектов Федерации.