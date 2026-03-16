Евгения Хоришко назначили генконсулом России в Самарканде

Евгения Хоришко назначили генеральным консулом России в Самарканде. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел.

Решение оформили приказом внешнеполитического ведомства.

Хоришко родился в 1965 году. Работает на дипломатической службе с 1987 года.

Он окончил МГИМО, владеет английским и французским языками и имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

За годы службы Хоришко занимал различные должности как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом. В 2020–2022 годах он возглавлял российское генконсульство в Клайпеде в Литве. Затем работал главным советником департамента Северной Америки МИД России, а с декабря 2024 года занимал аналогичную должность в департаменте Северной Атлантики ведомства.

Евгений Хоришко женат, у него есть взрослая дочь.

В декабре глава городского округа Балашиха Сергей Юров совершил рабочую поездку в Узбекистан, посетив Самарканд и Ташкент для обмена опытом и налаживания деловых и культурных связей.