«Это было бы печально». МИД предупредил Армению о серьезном риске

Армения рискует лишиться всех экономических преференций и льгот в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, дипломата процитировало РИА «Новости» .

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отношения между Москвой и Ереваном остаются близкими и союзническими, однако сейчас они переживают непростой период. По словам Лаврова, Запад предпринимает активные попытки «подмять под себя» Армению, действуя по тому же сценарию, что и с «некоторыми другими членами СНГ».

Министр отметил, что конечной целью внешнего давления является разрыв взаимовыгодных торговых, инвестиционных и экономических связей Еревана с его традиционными партнерами по ЕАЭС и СНГ.

Особое внимание Лавров уделил предстоящему саммиту ЕАЭС, который запланирован на конец мая. Мероприятие пройдет в Казахстане.

Высокопоставленный дипломат назвал эту встречу отличной возможностью обсудить «вещи, которые витают в воздухе» и выразил сожаление в связи с тем, что Никол Пашинян может пропустить мероприятие.