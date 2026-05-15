«Это было бы печально». МИД предупредил Армению о серьезном риске
Лавров: Армения рискует потерять привилегии ЕАЭС из-за давления Запада
Армения рискует лишиться всех экономических преференций и льгот в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, дипломата процитировало РИА «Новости».
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отношения между Москвой и Ереваном остаются близкими и союзническими, однако сейчас они переживают непростой период. По словам Лаврова, Запад предпринимает активные попытки «подмять под себя» Армению, действуя по тому же сценарию, что и с «некоторыми другими членами СНГ».
Министр отметил, что конечной целью внешнего давления является разрыв взаимовыгодных торговых, инвестиционных и экономических связей Еревана с его традиционными партнерами по ЕАЭС и СНГ.
Особое внимание Лавров уделил предстоящему саммиту ЕАЭС, который запланирован на конец мая. Мероприятие пройдет в Казахстане.
Высокопоставленный дипломат назвал эту встречу отличной возможностью обсудить «вещи, которые витают в воздухе» и выразил сожаление в связи с тем, что Никол Пашинян может пропустить мероприятие.
Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе.
Сергей Лавров
Глава армянского правительства Никол Пашинян ехать на саммит ЕАЭС не собирался. Премьер планировал сосредоточиться на предвыборной кампании.
Ранее глава департамента МИД России Калугин также указывал на то, что Евросоюз хочет оторвать Армению от России.