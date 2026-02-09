«Это будет не СВО». Лавров одной фразой поставил Европу на место

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ прокомментировал растущую агрессивность стран Европейского союза. Высокопоставленный дипломат констатировал, что у Кремля никогда не было планов нападения на Европу.

При этом российская сторона полностью готова к самому жесткому сценарию в случае внешней агрессии, добавил Сергей Лавров. Глава МИД России подчеркнул, что нападать на Европу России «ни к чему».

«Если Европа <…> начнет нападать на Российскую Федерацию, то это будет не специальная военная операция c нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринами», — объяснил министр.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин жестко раскритиковал позицию европейских стран по урегулированию украинского кризиса. Глава государства отметил, что у европейцев вообще «нет мирной повестки» и все их действия направлены только на блокировку мирного процесса.

При этом Путин предостерег, что если Европа сама захочет воевать, то «очень быстро произойдет ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться».