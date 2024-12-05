Этапы и результаты нацпроектов России опишут в справочнике

Президент России Владимир Путин предложил составить справочник об этапах и результатах национальных проектов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Прошу Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день, по 2024 год. Сделать соответствующие выводы и рекомендации. А правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов», — отметил глава государства.

По словам Путина, за исполнением национальных проектов должны следовать видимые результаты. Кроме того, работа по ним затянулась, в регионах еще нет полной картины по поводу федерального финансирования.

Президент призвал выполнять работу системы управления нацпроектами планово и основательно. Нельзя допустить, чтобы в начале 2025 года эта работа «могла забуксовать».