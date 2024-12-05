Захарова: интервью Лаврова Такеру Карлсону опубликуют в ночь с 5 на 6 декабря

Глава МИД России Сергей Лавров регулярно общается с прессой, и его беседа с Такером Карлсоном — просто еще одно интервью. На это указала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире Первого канала .

«Сергей Лавров <…> регулярно общается со средствами массовой информации, причем не делает различий, как проводить интервью, нет никакой избирательности», — подчеркнула дипломат.

Манеру общения министра с журналистами Захарова назвала своеобразной визитной карточкой Лаврова — он открыт для СМИ.

«Он общается с различными журналистами, представляющими разные страны. <…> Это еще одно интервью», — подчеркнула официальный представитель ведомства.

Приезд Такера Карлсона в Россию Захарова не сочла какой-то особенной новостью.

«Новость, мне кажется, будет как раз в тех словах содержаться, которые мы опубликуем», — обратила она внимание.

Интервью Лаврова, добавила Захарова, опубликуют в ночь с 5 на 6 декабря.