Эксперт Якубович объяснил, что частое появление политика на телеэкранах создает у зрителей ощущение доверия

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24 рассказал, что регулярное появление политика на телеэкране может повысить его узнаваемость и создать у зрителей ощущение доверия. Это связано с психологическим феноменом, известным как эффект простого предъявления.

В 1968 году социальный психолог Роберт Зайонц доказал, что чем чаще человек сталкивается со стимулом, тем позитивнее он к нему относится. Это относится не только к людям, но и к песням, цветам, символам. В классическом эксперименте испытуемые, которые чаще видели проходящих мимо ассистентов, оценили их как более привлекательных. При этом участники эксперимента не осознавали, что на их оценку повлияла частота появления, отметил «ФедералПресс».

В политике механизм работает аналогично: регулярные появления в эфире создают у зрителя иллюзию знакомства и снижают неопределенность. Человек перестает воспринимать политика как чужого, и это ощущение «простоты» ошибочно интерпретируется как доверие. Именно на этом строится активное распространение агитационных материалов.

Яков Якубович предупредил, что эффект работает даже на фоне скандалов: черный пиар тоже работает на повышение узнаваемости и может привести к более высоким оценкам надежности. Единственный способ защититься — осознавать механизм.