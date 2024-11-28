Стратегия западных государств заключается в том, чтобы спровоцировать Россию и развязать войну. Таким мнением поделился бывший заместитель генерального прокурора ГДР Ханс Бауэр в разговоре с RT.
Он отметил, что при этом страны Запада пытаются создать впечатление, что они якобы защищают мир и свободу, а единственным агрессором, который нападает на других, является Россия. Европейские союзники желают развести войну, но, чтобы на них никто не подумал, пускаются на провокации.
Дорогу от Дубровиц до лагеря «Мечта» в Подольске расширят до двух полос
Юнармейцы из Подольска победили на областном турнире по скалолазанию
Сторонники Харрис собрались покричать на озеро из-за победы Трампа
Команда из Подольска победила на турнире по футболу среди женщин
Более 170 тысяч жителей Подольска прошли диспансеризацию в 2024 году
Более 10 бесплатных катков зальют в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте