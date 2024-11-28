Стратегия западных государств заключается в том, чтобы спровоцировать Россию и развязать войну. Таким мнением поделился бывший заместитель генерального прокурора ГДР Ханс Бауэр в разговоре с RT .

Он отметил, что при этом страны Запада пытаются создать впечатление, что они якобы защищают мир и свободу, а единственным агрессором, который нападает на других, является Россия. Европейские союзники желают развести войну, но, чтобы на них никто не подумал, пускаются на провокации.