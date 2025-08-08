Экс-посол в США Лукин сообщил об усилении подготовки к встрече Путина и Трампа

Экс-посол России в США Владимир Лукин рассказал о тонкостях подготовки встречи между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснил дипломат, работа по организации соответствующего мероприятия никогда не останавливается.

«Собираются материалы по стержневым вопросам, даются справки от ведомств, МИДа и спецслужб по персоналиям. Это длится бесконечно», — отметил бывший посол.

По его словам, когда возникает реальная необходимость и определяется конкретная дата, начинается активная фаза подготовки, включающая сверхусилия.