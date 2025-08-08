Экс-посол в США Лукин сообщил об усилении подготовки к встрече Путина и Трампа
Экс-посол России в США Владимир Лукин рассказал о тонкостях подготовки встречи между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как пояснил дипломат, работа по организации соответствующего мероприятия никогда не останавливается.
«Собираются материалы по стержневым вопросам, даются справки от ведомств, МИДа и спецслужб по персоналиям. Это длится бесконечно», — отметил бывший посол.
По его словам, когда возникает реальная необходимость и определяется конкретная дата, начинается активная фаза подготовки, включающая сверхусилия.