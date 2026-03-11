Экс-помощник президента Сурков иронично ответил на слухи о своем отъезде из России

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опроверг сообщения о том, что покинул страну. Об этом он рассказал KP.RU .

«Я не располагаю информацией о моем отъезде из России», — коротко ответил Сурков.

Ранее в Сети появилась информация, что он якобы уехал за границу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле нет данных о выезде экс-чиновника.

Сурков занимал должность помощника главы государства и замруководителя администрации президента. Глава государства Владимир Путин освободил его от должности в феврале 2020 года. Тогда генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что Сурков мог уйти с поста из-за своей гордости.

В последнее время экс-помощник эпизодически комментирует политическую повестку. В 2023 году он заявлял, что в офисе Зеленского тайно мечтают о Минске-3, но Россия уже не посредник, а «нетерпеливый участник большой борьбы».