Экс-глава ЦБ Дубинин: Белоусов всегда был сторонником сильного государственного регулирования | 360°

Власть 13 мая 2024, 13:43 Экс-глава ЦБ Дубинин: Белоусов всегда был сторонником сильного государственного регулирования

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Экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в беседе с ИА НСН оценил назначение Владимиром Путиным бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны. По его словам, это назначение не является традиционным для российских порядков.

Дубинин отметил, что Белоусов всегда был сторонником достаточно сильного государственного регулирования.

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«Честно говоря, я сильно удивлен такому назначению, которое не является традиционным для российских порядков. Обычно министрами оборонного ведомства, еще во времена Российской империи, становились военные люди», — добавил он.

В военно-промышленном комплексе административное регулирование может быть уместно, сказал Дубинин.