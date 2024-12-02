Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко: запрет курения на ходу — имитация бурной деятельности

Заместитель председателя комитета Государственной думы по спорту Амир Хамитов предложил запретить курение на ходу. Инициативу раскритиковал бывший главный санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко, назвав ее имитацией бурной деятельности. Таким мнением он поделился в интервью «Ридусу».
По словам специалиста, проблема инициативы заключается в практике правового применения.
«Хорошо, допустим, что на ходу курить нельзя. А на бегу можно? А если курить, стоя где-то в сторонке?», — отметил экс-глава Роспотребнадзора.
Онищенко добавил, что при курении в движении увеличивается объем негативного воздействия на организм человека. Это связано с усиленной работой легких и учащенным сердечным ритмом.
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