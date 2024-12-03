Экономист Колташов заявил, что Трамп боится создания международной системы расчета без доллара

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп боится создания международной расчетной системы, которая станет альтернативой доллару. Об этом заявил экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik .

Накануне Трамп заявил, что США рассматривают введение торговых пошлин в размере 100% против стран БРИКС, если они не откажутся от идеи создания расчетной системы вне американской валюты.

«Трамп демонстрирует, что США ощущают себя хозяином мировой экономики и говорят, что если кто-то посмеет рассчитываться вне доллара, то США будут эту нехорошую группу стран репрессировать», — отметил экономист.

В данный момент предложение о создании альтернативы доллару отклонили на саммите в Казани, поэтому Трамп сыпет угрозы, зная, что ему за это ничего не будет, подчеркнул Колташов.