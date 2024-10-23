Экономист Беляев заявил, что в симметричном ответе на заморозку российских активов больше вреда, чем пользы

Зампред комитета Госдумы по экономике Михаил Делягин призвал подготовить симметричный ответ на заморозку российских активов западными странами. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, такая мера скорее навредит. Об этом он заявил в разговоре с «Ридусом» .

Эксперт считает, что зеркальные действия могут негативно сказаться на экономике России и внешней политике. Особенно опасна приватизация имущества граждан из недружественных государств.

«Если даже есть у тебя бумаги, выпущенные тобой, но купленные частным лицом, то это уже будет рассмотрено как отчуждение частной собственности. Не думаю, что такое действие сработает в нашу пользу. Это как раз принесет больше вреда, чем чисто денежного дохода», — отметил Беляев.

Он также добавил, что заморозка активов России вовсе не говорит об их присвоении, несмотря на то, что коллективный Запад безуспешно пытается это реализовать.