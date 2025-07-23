Джабаров призвал развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные

Запрещать иностранные мессенджеры в России нецелесообразно — лучше развивать отечественные альтернативы. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24» .

«Лучше делать наши мессенджеры, тот же Max, который сейчас мы вводим, более удобными», — сказал он.

По словам сенатора, любые запреты лишь стимулируют пользователей искать обходные пути, тогда как более эффективной мерой будет улучшение российских сервисов. Max, по его мнению, сможет стать конкурентом западным аналогам при должной доработке.

Джабаров отметил, что если сделать российские мессенджеры удобнее, большая часть пользователей перейдет на них без всяких запретов.

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*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.