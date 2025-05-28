Дугин заявил, что Трамп начал осознавать намерение России воевать до полной победы

Российский философ Александр Дугин в беседе с радио Sputnik заявил, что президент США Дональд Трамп начинал осознавать намерение России воевать до окончательной победы.

«Сколько понадобится до победы, столько русские воевать будут. И, кажется, Трамп это начинает понимать. Уже неплохо», — сказал он журналистам.

Он назвал Трампа скорее реалистом, чем глобалистом, и добавил, что американский президент не готов поставить человечество на карту. Дугин считает, что Трамп готов искать общие интересы со всеми державами, написал Life.ru.

Сейчас Трамп находится в ситуации, когда ему приходится обороняться, добавил Дугин.