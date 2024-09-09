Доцент Мишункина назвала обеспечение цифровой безопасности приоритетной задачей государства и бизнеса в России

Доцент Финансового университета при президенте РФ​ Марина Мишункина в ходе выступления на Восточном экономическом форуме назвала обеспечение цифровой безопасности приоритетной задачей государства и бизнеса в России. Ее слова передали «Аргументы и факты» .

Как заметила эксперт, с начала 2024 года в стране произошло 95 крупных утечек баз данных, и это на 37% больше, чем в прошлом году. Статистка показывает, что каждая 10 утечка связана с действиями сотрудников.

Заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что решение проблемы заключается в том, чтобы организации, которые собирают, обрабатывают и используют персональные данные, тщательнее соблюдали действующее законодательство и собственные обязательства.