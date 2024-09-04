Дома готовы. Путин обсудил вопрос заселения моряков Тихоокеанского флота в новое жилье

Путину доложили о строительстве новых домов для служащих Тихоокеанского флота

Командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту Владимиру Путину о строительстве пяти новых домов во Владивостоке для военнослужащих Тихоокеанского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В зоне СВО несут боевую службу морские пехотинцы Тихоокеанского флота России. Я обсудил с руководством флота бытовые вопросы, касающиеся службы бойцов. Прежде всего речь шла о предоставлении рабочих мест членам семьи и вопрос, связанный с обеспечением жильем. Все это в повестке дня», — заявил Путин во время посещения корвета «Резкий»

Лиина также сообщил президенту, что в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке начато строительство пяти новых домов и нескольких объектов социального назначения, среди которых школа, детский сад и спортивный комплекс.

По его словам, один из домов готовится к сдаче в декабре, а остальные начнут заселять в июле 2025 года.

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