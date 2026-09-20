Долгожительница из Грозного проголосовала на выборах в 121 год

Старейшая жительница России, 121-летняя Яха Хашагова, проголосовала на дому в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Чечни.

Представители избирательной комиссии приехали к долгожительнице вместе с медиками. После голосования врачи осмотрели Хашагову и поздравили ее с Днем чеченской женщины. В региональном Минздраве сообщили, что она чувствует себя хорошо и находится под регулярным наблюдением специалистов.

С 18 по 20 сентября в Чечне проходят выборы главы республики, депутатов Госдумы, регионального парламента и представительных органов муниципалитетов.

Хашагова отметила 121-летие 10 сентября. По данным Минздрава России, она родилась в 1905 году и является старейшей из ныне живущих россиянок. В день рождения медики также навестили долгожительницу и провели плановый осмотр. В августе Хашагова попала в больницу с переломом руки, упав дома.