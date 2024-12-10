Дмитрий Медведев прилетел в Пекин с визитом с двухдневным визитом

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев прибыл в Пекин. Об этом сообщили «Ведомости».
Политик пробудет в столице Китая не меньше двух дней. Ожидается, что Медведев проведет ряд встреч с высшим руководством КНР. С кем именно намечены переговоры, пресс-служба зампреда пока не уточняла. Нет информации и о том, какие вопросы стоят на повестке дня.
Дмитрий Медведев планирует брифинг с сопровождающим его журналистским пулом только в конце визита. Известно, что в Пекине политик посетит Музей истории Компартии Китая, а затем возложит венок к монументу Народным героям.
В последний раз Медведев посещал Китай в декабре 2022 года. Он встречался с председателем КНР. Стороны обсудили стратегическое партнерство Москвы и Пекина.
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