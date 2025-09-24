Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов оценил юбилей Организации Объединенных Наций, отметив, что к своему 80-летию ООН подошла с большими проблемами и нерешенными конфликтами. Организация сталкивается с многочисленными вызовами, которые ставят под сомнение ее эффективность в современном мире. Об этом он сообщил в беседе со «Звездой» .

Критика современной структуры ООН звучит как справа, так и слева. Причины недовольства кроются в неспособности организации эффективно разрешать конфликты и стабилизировать мировую политическую ситуацию. Существует понимание, что существующая структура требует реформы, однако на данный момент нет реальной альтернативы объединению, которое охватывает весь мир.

Мартынов отверг сравнение нынешней ООН с Лигой Наций, подчеркивая различия в институциональных особенностях обеих организаций. Тем не менее, он подтвердил, что осознание необходимости глубоких преобразований присутствует среди экспертов и политиков.