Дипломаты США покинули заседание Совбеза ООН из-за выступления Франции

Американские дипломаты демонстративно покинули зал Совета Безопасности ООН на время выступления Франции. Это был знак протеста против заявления французских коллег в адрес Вашингтона, сообщил ТАСС .

Поводом для демарша стал пост французского постпредства в Женеве о продлении полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Вашингтон и Москва проголосовали против его переназначения, Париж — за. После этого французы заявили, что США больше не являются ориентиром в вопросах прав человека. После выступления Франции американцы вернулись за стол.

«Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме», — заявил зампостпреда США Дэн Негреа.

По его словам, это касается и украинского конфликта, и других вопросов, не связанных с миром и безопасностью, например прав человека. Именно поэтому американская делегация покинула зал на время выступления Франции.

Делегация США повела себя подобным образом в 2019 году во время выступления вице-президента Венесуэлы Делси Родригес из-за несогласия с политикой главы страны Николаса Мадуро.