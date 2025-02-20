Дипломат Захаров: участие России в «Большой двадцатке» имеет важное значение

Участие России в «Большой двадцатке» имеет существенное значение, поскольку данная группа стран оказывает значительное влияние на формирование глобальных экономических трендов. Такое мнение высказал профессор Дипломатической академии РФ Владимир Захаров в комментарии для телеканала «Звезда» .

Он также подчеркнул, что Москва активно участвует в международной дипломатии и использует международные форумы для продвижения своих позиций и взглядов.

«Нюансы прошедшей встречи в Эр-Рияде будут потихоньку появляться, и основные тенденции российско-американского диалога, в том числе и по украинской проблеме, станут более-менее ясны», — добавил Захаров.

Несмотря на негативную оценку европейскими политиками последних действий Дональда Трампа, «так или иначе караван идет», добавил дипломат.