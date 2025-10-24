Дипломат Бакланов назвал обычным делом перенос встречи президентов России и США в Будапеште

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал шумиху вокруг возможного переноса встречи президентов России и США в Будапеште. Он подчеркнул, что подобные корректировки графика являются обычным делом в международных отношениях и не свидетельствуют о провале дипломатических усилий.

Бакланов указал, что около 10-15% запланированных мероприятий регулярно переносят по объективным причинам, таким как недостаточность подготовительной работы или отсутствие согласованных документов. По его мнению, отказ от проведения встречи «ради галочки» является рациональным решением, поскольку многие переговоры оказываются формальностью, не приводящей к реальным договоренностям.

Особое внимание Бакланов уделил подготовке со стороны США, отметив, что Вашингтон часто действует импульсивно, под влиянием текущей политической конъюнктуры. Это проявляется в том, что первоначально объявленное согласие Трампа на встречу сменяется молчанием, когда выясняется, что отсутствует содержательная основа для диалога.