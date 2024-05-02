Депутаты выбрали нового врио главы Кургана | 360°

Власть 02 мая 2024, 14:12 Депутаты выбрали нового врио главы Кургана Врио мэра Кургана назначили замглавы города Науменко Пресс-служба администрации города или района

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Депутаты на внеочередном заседании Курганской городской думы поддержали кандидатуру первого заместителя главы города Антона Науменко и назначили его временно исполняющим полномочия мэра. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Кандидатуру Науменко единогласно поддержали на собрании областной думы. В пресс-службе напомнили, что замглавы Кургана проявил себя в решении задач по укреплению защитных сооружений от паводков в регионе. В горадминистрации добавили, что он имеет опыт большой опыт и раньше возглавлял управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области.

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«Я уверен, что его работа на должности временно исполняющего полномочия главы города будет конструктивной и пойдет на пользу городу», — заявил председатель городского парламента Игорь Прозоров.

Предыдущая глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию после скандала в связи с обвинениями в халатности, сообщил RT. Против нее возбудили уголовное дело из-за гибели людей в лестных пожарах.