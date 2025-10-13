Депутаты Госдумы предложили поэтапную локализацию рынка такси

Депутаты Государственной думы Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев выступили с инициативой поэтапной локализации рынка такси в России. В разговоре с ИА НСН они предложили создать вместительный автомобиль для перевозки семьи с багажом и ввести меры стимулирования для таксопарков.

Согласно исследованию ИНСОМАР, 81% водителей и 60% пассажиров не одобряют закон о локализации автомобилей такси. Водители недовольны низким качеством отечественных авто и их недостаточным комфортом, а также финансовыми издержками.

Таксисты предлагают провести пилотный проект в одном регионе, снизить стоимость локализованных авто, ограничить их долю в такси и расширить их перечень. Депутаты предложили пока оставить в покое самозанятых таксистов.

«Общественный транспорт в России один из лучших в мире. То же самое произойдет и с такси. Но для этого нужны стандарты для автомобилей такси», — отметил Гусев.

Лисовский добавил, что локализованные машины должны перейти в первую очередь автопаркам, а не самозанятым таксистам. Он также подчеркнул важность производства супервместительного автомобиля для использования в таксоперевозках, который сможет удовлетворить потребности семей с детьми и багажом.