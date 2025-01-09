Депутатом, нахамившим жителям Йошкар-Олы, заинтересовались в политсовете партии

РИА «Новости»: депутата Саковича, нахамившего жителям Йошкар-Олы, проверят

Региональный политсовет «Единой России» проверит скандальные комментарии депутата городского собрания Йошкар-Олы Андрея Саковича в социальных сетях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее в местных пабликах появилась информация, что Сакович в ответ на вопросы подписчиц о росте цен назвал комментарии «тупыми», а самих женщин «хабалками», и посоветовал им «биться головой об стену».

В начале января скандал произошел с председателем городской думы Дальнегорска в Приморском крае Никитой Харламовым. В одном из местных Telegram-каналов обсуждали проблему мусорного коллапса в городе. После этого якобы от имени депутата разместили ролик с подписью «Комментаторы канала». На видео опарышей перемешивали лопатой. Сам Харламов открестился от оскорбительного комментария, заявив, что его взломали.

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