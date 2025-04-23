Депутата в Приморье досрочно лишили мандата за прогулы заседаний

Депутаты законодательного собрания Приморья из-за прогулов заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан без уважительных причин досрочно прекратили полномочия независимого депутата Геннадия Шульги. Об этом сообщила пресс-служба краевого заксобрания.

Ранее комитет по регламенту парламента Приморья признал неуважительными причины отсутствия депутата Шульги на заседаниях комитета в течение нескольких раз в 2024 году.

Председатель комитета по регламенту Всеволод Романов отметил, что Шульга в установленные сроки документы об уважительности отсутствия на заседаниях не предоставил.

Шульгу 2021 году от КПРФ избрали в заксобрание Приморья по одномандатному округу №2 Владивостока, но членом партии он не являлся.

Ранее сенатор Андрей Клишас пригрозил судимостью депутату, который захотел «сжечь всех собачников».