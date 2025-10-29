Депутат Затулин призвал не путать борьбу с нелегальной миграцией с разжиганием ненависти

Первый заместитель председателя комитета Госдумы Константин Затулин в интервью изданию «Абзац» поднял вопрос о росте враждебности в российском обществе по отношению к трудовым мигрантам из стран СНГ. Он подчеркнул, что такая риторика несправедлива и неуместна, так как мигранты также являются нашими соотечественниками, и их родные страны беспокоятся о них.

Затулин отметил, что российская экономика по-прежнему испытывает острую потребность в рабочей силе, и замена человеческого труда роботизированными системами пока невозможна. Он указал, что, хотя переход на автоматизированные технологии является желательным, темпы технологического прогресса пока не позволяют полностью отказаться от человеческих ресурсов.

Политик также выразил обеспокоенность тем, что негативные настроения по отношению к мигрантам порой возводятся в ранг патриотизма, что создает почву для ксенофобии и нетерпимости. Он призвал не путать законную борьбу с нелегальной миграцией с необоснованной агрессией и враждой.